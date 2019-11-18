Токио, , 20:39 — REGNUM Игры Pokemon Sword и Shield столкнулись со странной проблемой совместимости, которая приводит к сбою в работе некоторых онлайн-медиаплееров Roku. Об этом 18 ноября сообщил портал CNET.

По имеющейся информации, это происходит в том случае, если Nintendo Switch, на которой запущены Sword и Shield, находится в той же Wi-Fi сети, что и устройство Roku. В Nintendo сообщили, что разработчики уже решили эту проблему, выпустив соответствующее обновление. До этого они предлагали владельцам портативных консолей ставить их при игре в режим «В самолёте».

Напомним, новая часть игр Pokemon Sword и Shield вышла 15 ноября 2019 года. Это ролевые видеоигры, над созданием которых работала компания Game Freak.

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