Богданович, Свердловская область, , 19:42 — REGNUM В Богдановиче (Свердловская область) наказали водителя автобуса, которого пытался дать взятку сотрудникам ГИБДД. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Гражданин бывшей союзной республики был признан виновным в покушении на дачу взятки. Мигранта оштрафовали на 100 тысяч рублей, а те 12 тысяч рублей, который были даны в качестве взятки, были обращены в доход государства.

Автобус был остановлен в Богдановичском районе. Обнаружилось, что в действиях водителя содержался целый ряд нарушений — гражданин не имел права управления транспортным средством, в салоне были нарушены правила применения ремней безопасности, сам автобус не застрахован и не соответствовал условиях, при которым его можно эксплуатировать.

Иностранец хотел подкупить сотрудников ДПС, однако те не приняли взятку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жителя Каменского района оштрафовали за дачу взятки инспектору ДПС. Сотрудник оказался честным и не стал потворствовать преступлению.

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