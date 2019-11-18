Магас, , 18:53 — REGNUM В Ингушетии 2020 год может стать годом Ингушского языка. С таким предложением выступила заместитель председателя правительства региона Марьям Амриева. Её инициатива связана со знаменательной датой — столетием образования ингушской письменности, сообщили 18 ноября в пресс-службе министерства образования региона.

Также дано поручение проработать вопрос об установлении ежегодной даты, которая станет Днем ингушского языка. Возможности родного языка и культуры необходимо использовать для обучения и воспитания молодого поколения, считает вице-премьер.

Амриева предложила продолжить выпуск мультфильмов и аудиокниг на ингушском языке, увеличить количество телепередач на нем и публикаций в СМИ.