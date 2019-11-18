Москва, , 18:51 — REGNUM Свою причастность к увольнению из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей известного детского хирурга Михаила Каабака опроверг главный трансплантолог Минздрава РФ Сергей Готье, передаёт 18 ноября «Говорит Москва».

Комментируя заявление Каабака о том, что его и его коллегу Надежду Бабенко уволили по указанию Минздрава, а точнее после звонка Готье в центр, причём уволили из-за применяемых хирургом препаратов, Готье заявил:

«К трудоустройству этих врачей я не имею никакого отношения, поскольку я директор другого учреждения. Они у меня никогда не работали. У меня не может быть претензий к препаратам, потому что я не пациент».

Напомним, Каабак в интервью газете «Коммерсантъ» сказал, что его уволили после звонка Готье Андрею Фисенко — главе НЦЗД. Однако официальной причиной увольнения Каабака, который единственный в стране проводит пересадку почек грудным детям, было отсутствие ставок.