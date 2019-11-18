Москва, 18 ноября 2019, 18:51 — REGNUM Свою причастность к увольнению из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей известного детского хирурга Михаила Каабака опроверг главный трансплантолог Минздрава РФ Сергей Готье, передаёт 18 ноября «Говорит Москва».
Комментируя заявление Каабака о том, что его и его коллегу Надежду Бабенко уволили по указанию Минздрава, а точнее после звонка Готье в центр, причём уволили из-за применяемых хирургом препаратов, Готье заявил:
Напомним, Каабак в интервью газете «Коммерсантъ» сказал, что его уволили после звонка Готье Андрею Фисенко — главе НЦЗД. Однако официальной причиной увольнения Каабака, который единственный в стране проводит пересадку почек грудным детям, было отсутствие ставок.