Санкт-Петербург, , 17:33 — REGNUM Уроженка одной из азиатских стран СНГ Шохиста Каримова, оказавшаяся на скамье подсудимых по обвинению в причастности к теракту в петербургском метро, не устояла на ногах во время прений и упала в обморок, не дождавшись оглашения гособвинителем требуемого для нее наказания, передает корреспондент ИА REGNUM из зала суда.

Подсудимая Шохиста Каримова Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, в понедельник 18 ноября на базе Ленинградского окружного военного суда Московский окружной военный суд приступил к завершающей части судебного разбирательства по делу о теракте в городском метрополитене в апреле 2017 года. Первое слово было дано гособвинителю, которая запросила у суда весьма суровые наказания: четверым подсудимым — пожизненные сроки, пятерым — по 28 и 27 лет.

Гособвинитель не успел зачитать обвинение еще двум подсудимым, в том числе и Шохисте Каримовой. Женщина упала в обморок из-за чего заседание было прервано на 30 минут, а подсудимой в суд вызвана скора помощь.

Напомним, жертвами теракта стали 15 пассажиров метро, еще около ста человек получили ранения, ожоги, травмы и контузии. Погиб и террорист-смертник.

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