Москва, , 17:04 — REGNUM Идея сократить время продажи торговыми точками алкоголя верная, но этого недостаточно, заявил 18 ноября глава Союза борьбы за народную трезвость Владимир Жданов в интервью «Москве 24».

Кроме того, он добавил, что лучше всего было бы «вернуться к той формуле, которая была в СССР», то есть, как он пояснил, чтобы спиртное нельзя было купить после семи вечера и до 11 часов утра. Подразумевая «Общероссийский народный фронт», Жданов сказал:

«Поэтому я предлагаю этой организации бороться за восстановление на первом этапе той формулы — продавать алкоголь с 11:00 до 19:00».

По его оценке, в результате преступность снизится на пополам.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, с инициативой сократить время продажи алкоголя в России выступил член штаба «Общероссийского народного фронта» и депутат Госдумы Николай Говорин («Единая Россия). Он предложил запретить продавать спиртное после десяти часов вечера.

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