Улан-Удэ, , 16:09 — REGNUM Власти Бурятии в 2020 году планируют потратить почти 500 млн рублей на охрану озера Байкал в рамках целевой программы. На этим деньги, в частности, будут продолжены работы по ликвидации последствий работы Холбольджинского угольного разреза и шахты Гусиноозерская.

Озеро Байкал Sergey Gabdurakhmanov

«Также это ликвидации подпочвенного скопления нефтепродуктов в Улан-Удэ и ликвидация экологических последствий деятельности Джидинского вольфрамо-молибденового комбината», — передаёт ТАСС слова министра природных ресурсов республики Вадима Кантора.

По его словам, с начала реализации программы в 2012 году было восстановлено четверть экстремально загрязнённой территории. Всего в рамках программы потрачено 1,5 млрд рублей из федерального и республиканского бюджетов.

Между тем, как сообщало ИА REGNUM, главным фактором загрязнения озера в настоящее время стал туризм. По словам главы Минприроды России Дмитрия Кобылкина, очистные сооружения не справляются с очисткой сточных вод и не достигают установленные нормативы допустимых сбросов.

Он добавил, что также не организована работа по приёму, обезвреживанию судовых отходов. Всего в экологической зоне Байкала чиновник насчитал 1418 объектов, загрязняющих Байкал.

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