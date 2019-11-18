Москва, , 13:49 — REGNUM Завершена реконструкция производственно-конструкторского корпуса МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова. Работу отремонтированного объекта 18 ноября запустил мэр Москвы Сергей Собянин.

Мэр Москвы обратился к сотрудникам предприятия, которое отмечает 70-летний юбилей. Собянин поздравил работников с юбилеем, отметив, что производство является одним из лучших в мире

«Москва производит сотни различных видов промышленной продукции, включая изделия, которые защищают мирное небо над нашей страной. Вы были лучшими в конце 40-х годов прошлого века и остаетесь лучшими в наши дни», — сказал Собянин.

Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Вымпел» им. И.И. Торопова является ведущим конструкторским бюро в России по разработке и производству авиационного вооружения. «Вымпел» производит практически все виды авиационного вооружения, включая управляемые ракеты класса «воздух-воздух», «воздух-поверхность, пусковые и катапультные устройства управляемых ракет, устройства постановки пассивных помех.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин поздравил коллектив государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» им. Торопова с 70-летним юбилеем.

По его словам, конструкторское бюро «Вымпел» по праву считается одним из мировых лидеров в сфере разработки и производства высокоточного авиационного вооружения.

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