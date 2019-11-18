Шанхай, Китай, , 13:30 — REGNUM IV Всемирный медиасаммит решено провести в Пекине в 2020 году. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Как передает журналист, 18 ноября за круглым столом обсудить проведение будущего мероприятия, кроме данного агентства, собрались представители Reuters, Associated Press, «Россия сегодня», Agence France-Presse, ANSA, Kyodo, Би-би-си, Al Jazeera, Naspers и The Hindu. Инициатором встречи выступило агентство «Синьхуа».

Сообщается, что на встрече представители СМИ обсудили растущую роль гаджетов и соцсетей в медийном ландшафте, безопасности журналистов и другие проблемы средств массовой информации.

Отмечается, что точная дата проведения мероприятия будет установлена позже в рабочем порядке.

Как передавало ИА REGNUM, Всемирный медиа-саммит впервые прошел в Пекине в октябре 2009 года. Его инициатором выступило «Синьхуа». На открытии форума выступил тогдашний председатель КНР Ху Цзиньтао.