Санкт-Петербург, , 13:01 — REGNUM Судьи Московского окружного военного суда (МОВС), которые на базе Ленинградского окружного военного суда рассматривают дело о теракте в петербургском метро, пригрозили применить меру процессуального реагирования к защитнице одного из обвиняемых, из-за которой несколько раз откладывались заседания, передает корреспондент ИА REGNUM 18 ноября из зала суда.

Судьи остались недовольными объяснениями одной из адвокатов обвиняемых, о причинах неявки на судебные заседания и пригрозили санкциями

«К вам будут приняты меры процессуального реагирования», — резюмировал судья.

Отметим, в настоящее время слушание дела о теракте в метро перешло к завершающей стадии — прениям. Изначально они должны были состояться в начале октября, но несколько раз переносились из-за болезни одного из защитников, а затем из-за неявки других адвокатов. Всего подсудимых защищают 11 адвокатов.

Напомним, подрыв вагона в петербургском метрополитене произошел в апреле 2017 года. На скамье подсудимых находятся 11 выходцев из азиатских стран СНГ: Аброр и Акрам Азимовы, Сейфулла Хакимов, Дилмурад Муидинов, Содик Ортиков, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Бахрам Эргашев, Ибрагим Эрматов, Шохиста Каримова, Мухамадюсуп Эрматов. Им вменяют участие в террористическом сообществе и подготовку взрыва, в результате которого погибли 15 пассажиров метро и террорист-смертник Акбаржон Джалилов, еще 67 человек получили ранения.

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