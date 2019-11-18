Екатеринбург, , 12:34 — REGNUM В Полевском (Свердловская область) через суд заставили центральную горбольницу выделить врача для детского сада. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Обнаружилось, что детский сад № 34 «Алёнушка» прикреплен к больнице, но в учреждении нет постоянного врача, что ставит под угрозу жизнь и здоровье дошкольников.

Прокурор Полевского подал иск в городской суд и смог выиграть дело. Тем не менее, в больнице подали апелляцию. Свердловский областной суд по итогам её рассмотрения оставил решение предыдущей инстанции без изменений. Теперь медицинское учреждение обязано найти медика в детский сад для ежедневной работы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге принудительно закрыли детский сад № 437 «Солнечный лучик» на карантин. В учреждении были обнаружены нарушения в сфере санэпидемиологического обеспечения.

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