Краснодар, , 08:59 — REGNUM Ограничения на подачу питьевой воды вводят с 18 ноября в Новороссийске Краснодарского края, сообщили в пресс-службе мэрии. Причиной решения стала засушливая погода, что привело к острому дефициту питьевой воды в городе.

«За последние два осенних месяца полностью отсутствовал приток в Неберджаевское водохранилище и значительно уменьшился дебет Пенайских водоисточников. Местные источники обеспечивают питьевой водой прибрежную часть Новороссийска, то есть 30% населения города-героя», — говорится в сообщении мэрии.

Прогноз погоды оптимизма тоже не внушает — осадков в ближайшее время не ожидается. В связи с этим МУП «Водоканал» вводит пониженный режим подачи воды. Вода в районы города будет подаваться по расписанию, по три часа утром и по три часа вечером. Жителям также рекомендуют делать запасы воды в период ее подачи.