Москва, , 08:25 — REGNUM Более половины жителей России обедают на работе принесённой из дома едой, а около трети ходят в ближайшие кафе. При этом почти каждый четвертый опрошенный недоволен тем, как питается на работе, показало исследование компании HeadHunter.

Опрос, проведенный в сентябре среди 10,2 тыс. соискателей, показал, что 61% респондентов приносит на работу еду из дома. В ближайших кафе обедает 31%, еще 22% ходят в столовую на работе, а 13% не обедают вовсе.

Довольны своим обедом 73% опрошенных, а 24%, напротив, не удовлетворены тем, как питаются в рабочий день.

Если не брать во внимание стоимость обеда и расположение работы, то почти 40% опрошенных предпочли бы обедать в ближайших кафе, 21% — в столовой на работе. Еще 15% предпочли бы приносить еду из дома или заказывать на работу, а 7% ходили бы домой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее опрос показал, что 47% жителей России не высыпаются в будни.

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