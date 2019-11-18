Новосибирск, , 07:21 — REGNUM Уголовное дело, в рамках которого сегодня, 18 ноября, проходят обыски в Сибирском отделении РАН, может быть связано с незаконной приватизацией коттеджа на ул. Мальцевой, сообщает «Академ-Онлайн».

»Приметный дом с 2014 года принадлежит дочери экс-председателя СО РАН», — уточняет СМИ.

По данным источников издания, пять лет назад коттедж был предоставлен действующему на тот период председателю СО РАН по договору соцнайма. Но потом дом, который был имуществом, принадлежащим РФ, был приватизирован на имя его дочери. Его стоимость — 70 млн рублей.

«Дом этот ранее принадлежал одному из академиков РАН, а после его смерти пришёл в запустение, — пишет СМИ. — За счёт государственных средств коттедж реконструировали и хотели сделать там резиденцию для высокопоставленных гостей, но вскоре это стало частной территорией».

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в новосибирском Академгородке проходят обыски.

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