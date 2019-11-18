Москва, , 00:21 — REGNUM В Москве и Московской области утверждены типы и тарифы абонементов на проезд в Московских центральных диаметрах (МЦД). Информация опубликована на официальной странице МЦД «ВКонтакте».

Безлимитные поездки с картой «Тройка» с учётом зоны «Пригород» будут продаваться по ценам: одни сутки — 285 рублей, трое суток — 545 рублей, 30 дней — 2570 рублей, 90 дней — 6940 рублей. Максимальный по продолжительности абонемент будет продаваться на 365 дней за 24 450 рублей. Абонементы МЦД позволят пользоваться метро Москвы и МЦК.

Как сообщало ИА REGNUM, на этой неделе ожидается запуск первых двух диаметров. Официально дата пока не названа, однако имеется информация, что старт МЦД намечен на 21 ноября.