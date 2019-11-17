Москва, , 15:56 — REGNUM По фактам мошенничества, хищений и злоупотреблений должностными полномочиями при строительстве космодрома «Восточный» в Амурской области осуждены 58 человек. Об этом сегодня, 17 ноября, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

В суды были направлены 42 уголовных дела о растратах, злоупотреблениях должностными полномочиями, мошенничествах. В отношении 58 граждан были вынесены обвинительные приговоры. Осужденные получили разные сроки, максимальный — 11 лет.

Расследование еще 12 уголовных дел, связанных хищениями при строительстве космодрома «Восточный» продолжается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что при строительстве космодрома «Восточный» были похищены 11 млрд рублей. Вернуть удалось пока только 3,5 млрд рублей.