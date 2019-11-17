Москва, , 12:57 — REGNUM Председатель правительства Дмитрий Медведев во время встречи с активистами «Молодой гвардии «Единой России» поддержал инициативу активистов отправлять в российские поселки группы для развития там туризма, сообщает портал организации.

Активисты намерены отправить на места специальные проектные группы, которые будут оценивать туристический потенциал сел и развивать его.

По мнению Дмитрия Медведева, сегодня по всей стране есть спрос на «региональный патриотизм» — он убедился в этом, путешествия по России и везде отмечая, что местные всегда готовы и рады рассказать больше о своем населенном пункте и провести по всем исторически и культурно значимым местам.