Санкт-Петербург, , 12:15 — REGNUM Международная организация «Форум славянских культур» планирует создать культурный маршрут по местам в европейских странах, связанных с жизнью и творчеством славянских писательниц, сообщает информационный портал TravelRussianNews.

Об этом сообщила на VII Санкт-Петербургском международном культурном форуме (ПМКФ) директор и инициатор создания «Форума» Андреа Рихтер. Она добавила, что «в начале XX века у женщин не было многих прав: на участие в политической жизни, на образование. Но женщины-писательницы стали знаковыми фигурами в обществе, поэтому мы выбрали их жизнь и творчество в качестве принципа формирования маршрута».

Сообщается, что маршрут пройдет через шесть стран: Россию, Сербию, Словению, Черногорию, Польшу, Хорватию. В России он будет выстроен по местам, связанным с жизнью и творчеством поэтесс Анны Ахматовой, Марины Цветаевой и Зинаиды Гиппиус.