Москва, , 08:01 — REGNUM Кардиологи прокомментировали скоропостижную смерть лидера общественно-политического движения «Новая Россия», директор Института проблем актуальной экономики Никиты Исаева.

Сердечный приступ вполне может настигнуть и молодых людей, если они не знают о своих проблемах со здоровьем или же не следят за состоянием организма.

В целом, кардиологи сходятся во мнении, смерть в 41 год от сердечного заболевания — это «чудовищно безвременно». Однако даже в таком возрасте люди могут почувствовать, что у них возникают проблемы с сердечен-сосудистой системой. В этом случае надо немедленно обращаться к специалисту.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Исаев скончался в поезде Тамбов — Москва. В вагне ему стало плохо и на ближаюшую к поезду станцию «Узуново» была вызвана карета скорой помощи. Однако медики лишь констатировали смерть Исаева. Политолог умер от остановки сердца.