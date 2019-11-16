Москва, , 22:20 — REGNUM Уникальный проект «Age Agency» организован для ребят из приемных семей и детских домов. Об этом сообщает Fashion Network.

Агентство открыли бывший главный редактор Daisy Magazine Игорь Шива и менеджер рекламного агентство Юлия Сафиулина. Проект является социально ориентированным и будет помогать ребятам раскрыть их творческий потенциал, а также получить необходимую поддержку.

В планах сотрудничество с детьми от 8 до 18 лет, потому что это наиболее значимый возраст в жизни ребенка. Игорь и Юлия планируют помогать получать детям новый опыт в различных сферах, включая работу.