Москва, , 21:09 — REGNUM В различных районах Москвы с начала 2019 года было введено в эксплуатацию 25 детских садов. Об этом сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, накануне было открыто еще одно дошкольное учреждение, которое полностью было построено за счет средств инвестора.

Глава Стройкомплекса также отметил, что за последние восемь лет на территории столицы было введено в эксплуатацию 360 образовательных учреждений, в том числе 265 детских садов и 95 зданий школ.

«Кроме того, 118 объектов — около трети от общего ввода — возведено за внебюджетные средства», — подчеркнул Хуснуллин.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, мэр Москвы Сергей Собянин ознакомился с ходом строительства детского сада на северо-востоке столицы в поселке Северный. По его словам, дошкольное учреждение на 225 мест площадью 1,2 тыс. квадратных метров планируется открыть в ноябре этого года.

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