Москва, , 19:39 — REGNUM Детский сад на 225 мест в составе школы № 709 на северо-востоке Москвы введут в эксплуатацию в ноябре этого года. Об этом сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Строительство садика началось в 2015 году, его планируется ввести в этом месяце. Работы выполнены уже на 98%. Как только здание передадут школе, начнем прием детей», — отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

На данные момент, строительство социального объекта завершено и идет согласование документов на ввод в эксплуатацию детского сада, площадь которого составляет 1,2 тыс. квадратных метров.

Территорию дошкольного учреждения благоустроили спортивными площадками, навесами, освещением, провели озеленение ландшафта. Здание оснастили лифтами.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, с начала 2019 года в столице построено 24 новых детских садов.

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