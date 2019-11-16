Москва, , 18:05 — REGNUM Дата запуска движения поездов по первым двум линиям Московских центральных диаметров «Одинцово — Лобня» (МЦД-1) и «Нахабино — Подольск» (МЦД-2) станет известна в конце следующей недели. Об этом 16 ноября сообщается на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Новые поезда «Иволга» на МЦД-1 Stroi.mos.ru

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, подготовка к вводу в эксплуатацию центральных диаметров практически завершена, на данном этапе осуществляются работы по благоустройству близлежащих территорий к станциям.

«Важнейшее значение в изменении транспортной ситуации в городе будет играть запуск первых линий МЦД. Пассажиропоток серьезно поменяется, и мы будем его анализировать», — подчеркнул глава Стройкомплекса.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее предполагалось, что запуск движения по маршрутам «Одинцово — Лобня» (МЦД-1) и «Нахабино — Подольск» (МЦД-2) состоится 21 ноября.

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