Ростов-на-Дону, , 14:43 — REGNUM В ряде районов Ростовской области ожидается высокая пожароопасность. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС РФ.

Ликвидация лесного пожара 61.mchs.gov.ru

«В период 17−19 ноября 2019 года местами в северо-западных районах Ростовской области сохранится высокая пожароопасность четвёртого класса», — говорится в сообщении ведомства.

Спасатели призывают жителей Дона к осторожному обращению с огнём, не поджигать сухую траву и мусор.

ИА REGNUM ранее сообщало, что крупный ландшафтный пожар огнеборцы тушили накануне, 15 ноября, в хуторе Обуховка Азовского района. Из-за сильных порывов ветра пламя могло распространиться на жилые дома и детский сад. Однако угрозу удалось ликвидировать.

Читайте ранее в этом сюжете: Ландшафтный пожар под Ростовом-на-Дону потушен