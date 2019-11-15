Благовещенск, , 09:05 — REGNUM Частное охранное предприятие «Сириус-А», которое осуществляло охрану колледжа в Благовещенске, где произошла стрельба, охраняет также одну из школ города. Об этом сообщила пресс-секретарь мэра города Екатерина Касимова.

«У одной из школ Благовещенска с ЧОП «Сириус-А» заключён договор на охрану, но охранная организация лицензированная, охранники, работающие в школе, имеют все необходимые удостоверения», — цитирует ее РИА Новости.

По ее словам, на территории школы установлены видеокамеры, турникеты, рамки и тревожная кнопка.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября студент благовещенского колледжа из ружья расстрелял несколько человек в здании учебного заведения, после чего покончил жизнь самоубийством. В результате погиб один студент, трое получили ранения.

Для расследования стрельбы в колледже были направлены криминалисты Центрального аппарата СКР. Охранник колледжа — сотрудник частной охранной организации, который, предположительно, пустил в здание 19-летнего студента с охотничьим ружьём, задержан.

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