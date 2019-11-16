Венеция, Италия, , 03:05 — REGNUM Мэрия Венеции обратилась к жителям Италии и всем, кому небезразлично «общечеловеческое достояние» города, помочь в его восстановлении после наводнения. Соответствующее объявление 15 ноября опубликовано на сайте администрации Венеции.

«Если вы хотите внести свой вклад в поддержку Венеции, её жителей и возобновление экономической и социальной деятельности, вы можете сделать это путем пожертвования», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, наводнение, произошедшее в ноябре 2019 года, стало вторым самым масштабным за всю историю наблюдений. Оно нанесло огромный ущерб, который мэр города Луиджи Бруньяро оценил в несколько сотен миллионов евро.

В частности, из-за природной стихии оказались повреждены общественные здания, банки, базилика Сан-Марко, историческое и художественное наследие, музеи, школы, дома, магазины и мастерские.

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