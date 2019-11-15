Амстердам, , 22:38 — REGNUM О девятилетнем мальчике, который учится в Технологическом университете Эйндховена (Нидерланды), сообщил телеканал CNN.

Уточняется, что вундеркинд Лоран Симонс родом из Бельгии. Он показал свои чрезвычайные способности ещё в школе и теперь, учась в техническом вузе, готовится защищать диплом бакалавра.

Ребёнок и в университете учится с опережением программы. Он специализируется на электротехнике и собирается получить учёную степень.

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