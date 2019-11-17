Копенгаген, , 12:45 — REGNUM В датских городах Рудс Ведбю и Кундбю на острове Зеландия обнаружили двух убитых женщин. Правоохранительные органы полагают, что между преступлениями есть связь, хотя вышеназванные города находятся на расстоянии 26 километров друг от друга. 39-летний мужчина был задержан в связи с этим делом.

По информации полиции, задержанный сам вышел на контакт с правоохранительными органами. «На мой взгляд, речь идет о двух ужасных убийствах, которые были совершены в крайне нелицеприятной обстановке», — прокомментировал ситуацию инспектор полиции Ким Кильвер. В настоящее время правоохранительные органы Южной Зеландии и округа Лолланд-Фальстер не раскрывают других деталей преступления, однако СМИ получили информацию о том, что семьи убитых поставлены в известность о произошедшем. Об этом сообщает датское информационное агентство TV2.

Корреспондент TV2 связался с Хелене Йёргенсен, которая живет в непосредственной близости от оцепленного полицией района в Рудс Ведбю. По словам очевидца, полиция «внезапно» прибыла на место преступления.