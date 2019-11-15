Вашингтон, , 21:11 — REGNUM ПК-версия Red Dead Redemption 2 может столкнуться с такой же проблемой, как и когда-то игра Dark Souls 2. Об этом 15 ноября сообщил портал PC Gamer.

Известно, что при переносе Red Dead Redemption 2 на ПК геймеры получили возможность сыграть в вестерн от Rockstar при частоте обновления экрана, равной 60 кадрам в секунду. Однако, по мнению некоторых геймеров, по этой причине игра, портированная с консолей, считает, что время в ней проходит в два раза быстрее. Из-за этого показатели здоровья, выносливости и заполнения способности Dead Eye уменьшаются, если Артур (главный герой) не ест некоторое время.

Напомним, с аналогичной проблемой столкнулись поклонники Dark Souls II, когда вышла её версия для персональных компьютеров. Они не сразу, но заметили, что показатель прочность их оружия уменьшается подозрительно быстро.

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