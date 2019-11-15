Рим, , 21:05 — REGNUM Службе неотложной медицинской помощи Италии не хватает около 2000 сотрудников, передает Mediaset в пятницу, 15 ноября, со ссылкой на официальное заявление службы.

В целом ряде провинций страны структуры скорой помощи находятся под угрозой закрытия из-за нехватки сотрудников.

В ближайшие пять лет для того, чтобы справиться с проблемой, необходимо привлекать к этой работе и не специалистов (медиков других профилей), в том числе недавно получивших образование, отметили также руководители службы.