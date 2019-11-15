Лондон, , 19:33 — REGNUM С 27 ноября по 8 декабря в рамках благотворительной организации Fashion For Relief Наоми Кэмпбелл будет продавать вещи из своей личной коллекции. Об этом сообщает Buro 24/7.

Среди предметов гардероба будут также подарки именитых дизайнеров. Организаторы обещают, между тем, что цены останутся демократичными. Все вырученные средства Наоми пожертвует в фонд мэра Лондона Садика Хана, который занимается улучшением жизни людей из малообеспеченных семей, помогая им построить карьеру.

Также Fashion For Relief каждый год организуют модные показы, помогая нуждающимся. Так, организация помогла жертвам сильнейшего урагана «Катрин», отправив все полученные деньги пострадавшим.