Сегежа, Карелия, , 19:14 — REGNUM В городе Сегеже Карелии проверяют сообщения жителей и информацию в социальных сетях о желтом снеге и гибели птиц. Органы власти, в свою очередь, заявляют о том, что «приняты экстренные меры для нормализации ситуации в Сегеже».

В социальных сетях жители Сегежа опубликовали снимки с мертвыми птицами и жёлтым снегом, полагая, что это может быть связано с выбросами местного комбината.

«Жители города стали свидетелями странных явлений: снег изменил цвет, появился едкий туман и повсюду на улицах лежат мёртвые птицы», — говорится в сюжете ГТРК «Карелия».

К проверке информации подключились надзорные ведомства. Карельской межрайонной природоохранной прокуратурой организована проверка в связи с информацией «о загрязнении атмосферного воздуха и гибели птиц на территории» города Сегежа. В управлении Роспотребнадзора Карелии отмечают, что «организован отбор проб атмосферного воздуха, воды, атмосферных осадков (снега) на территории Сегежа для проведения соответствующих исследований». В ведомстве также сообщают, что в управление не поступала информация от центральной районной больницы «об увеличении числа обращений населения с жалобами на ухудшение самочувствия».

Государственный комитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения заявляет, что государственные органы и предприятия республики «работают над ситуацией в Сегеже», «приняты экстренные меры для нормализации ситуации».

«В настоящий момент на Сегежском ЦБК лабораторией проводятся проверки комбината и определяется уровень вредного воздействия на окружающую среду. Кроме того, по информации управления Роспотребнадзора по Карелии, проверка на ЦБК проходит уже в течение месяца, а в данной ситуации действия активизировались», — говорится в сообщении.