Сегежа, Карелия, 15 ноября 2019, 19:14 — REGNUM В городе Сегеже Карелии проверяют сообщения жителей и информацию в социальных сетях о желтом снеге и гибели птиц. Органы власти, в свою очередь, заявляют о том, что «приняты экстренные меры для нормализации ситуации в Сегеже».
В социальных сетях жители Сегежа опубликовали снимки с мертвыми птицами и жёлтым снегом, полагая, что это может быть связано с выбросами местного комбината.
К проверке информации подключились надзорные ведомства. Карельской межрайонной природоохранной прокуратурой организована проверка в связи с информацией «о загрязнении атмосферного воздуха и гибели птиц на территории» города Сегежа. В управлении Роспотребнадзора Карелии отмечают, что «организован отбор проб атмосферного воздуха, воды, атмосферных осадков (снега) на территории Сегежа для проведения соответствующих исследований». В ведомстве также сообщают, что в управление не поступала информация от центральной районной больницы «об увеличении числа обращений населения с жалобами на ухудшение самочувствия».
Государственный комитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения заявляет, что государственные органы и предприятия республики «работают над ситуацией в Сегеже», «приняты экстренные меры для нормализации ситуации».