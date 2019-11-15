Вашингтон, , 16:02 — REGNUM Геймеры запустили игру Star Wars Jedi: Fallen Order с максимальными настройками графики и разрешением 4K на самой мощной на сегодня видеокарте NVIDIA GeForce RTX2080Ti. Об этом 15 ноября сообщил портал DGOGaming.

Игра была запущена на ПК, оборудованном процессоромIntel i9 9900K и оперативной памятью DD4 объёмом 16 Гб (3600 МГц). Компьютер работал под управлением Windows 10 с установленным драйвером видеокарты GeForce 441.20.

Результаты теста показали, что такая конфигурация может обеспечить производительность в диапазоне 44−65 кадров в секунду. Отмечается, что большую часть времени игра выдавала 52−58 кадров в секунду.

Напомним, релиз Star Wars Jedi: Fallen Order состоялся сегодня, 15 ноября 2019 года. Игра предложит геймерам вновь оказаться во вселенной «Звёздных войн». Им предстоит выступить в роли молодого падаванна Кэла Кестиса, который пытается выжить после вынесения императором Палпатином «Приказа 66», подразумевающего уничтожение всех джедаев.

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