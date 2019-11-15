Париж, , 15:48 — REGNUM Согласно данным национального института статистики и экономических исследований Франции (INSEE), количество новых предприятий в стране выросло на 1% в октябре с учетом сезонных колебаний, сообщает Le Figaro.

По данным исследования, новые традиционные компании выросли в прошлом месяце на 2,3% по сравнению с сентябрем, в то время как число новых микропредприятий в октябре уменьшилось по сравнению с предыдущим месяцем (0,4%).

Известно, что сектор торговли, транспорта, жилья и питания также значительно вырос, на 15,7% за 12 месяцев, так же как и поддержка бизнеса (16,4%), недвижимость (18,8%), строительство (14,8%) и бытовые услуги (20,8%).

INSEE также пересмотрел рост числа стартапов за сентябрь с 4,2% до 4,5%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно опросу социологической службы Elabe, 64% жителей Франции выступили за установление квот для «экономической миграции» с целью заполнения рабочих мест при нехватке персонала.

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