Магас, , 14:33 — REGNUM В Ингушетии закрыта школа, которую построили в 2018 году. Причиной стали нарушения и недоделки, которые представляют опасность для обучающихся в ней детей. Здание школы малопригодно для пребывания в нем школьников из-за трещин, появившихся в несущих конструкциях, сырости в кабинетах и других нарушений.

Выяснилось, в частности, что школа была открыта для приема детей, несмотря на то, что она не была официально введена в эксплуатацию. Отсутствуют лицензии на право осуществления образовательной деятельности и свидетельство о государственной аккредитации.

В виду этого Малгобекский городской суд принял решение о приостановке работы школы до устранения всех нарушений.

Где будут обучаться 704 школьника, для которых построена школа в Малгобеке, пока неизвестно. А вот к подрядчикам — компании «Гарант-Строй» ‑ и всем заинтересованным ведомствам, которые допустили такие нарушения, — у властей республики возникло много вопросов. Тем более, что на строительство объекта было потрачено 290 млн рублей, выделенных в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Ингушетии в 2016—2025 годы».