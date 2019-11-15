Таллин, 15 ноября 2019, 13:04 — REGNUM В Эстонии нужно брать на государственную службу больше русскоязычных граждан, причем это поможет развитию самого государства. Такое заявление 15 ноября сделал в интервью радио ERR эстонский министр государственного управления Яак Ааб.
«Для развития эстонского государства очень важно, чтобы русскоязычные люди более активно участвовали государственной службе», — сказал чиновник.
Ааб отметил, что в Эстонии проживает около 30% русскоязычного населения, в то время, как на госслужбе его представителей только 10%, а это говорит о том, что есть потенциал увеличить их число в госорганах.
Он также рассказал, что на госслужбе есть много интересных специальностей и призвал всех желающих направлять свои резюме.