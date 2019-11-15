Москва, , 11:16 — REGNUM Выпускники, не имеющие достаточно хороших результатов обучения, будут отправляться сначала на работу в первичное звено здравоохранения перед поступлением в аспирантуру и ординатуру. Об этом заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

«Мы сейчас вводим дополнительные механизмы. У нас открыт конкурс в ординатуру после выпуска — открытый конкурс идёт по интегративному баллу. Мы пересмотрели, каким образом этот балл составляется и 60% его закладываем на стаж работы в первичном звене. Мы возвращаемся к той системе, когда круглые отличники, имеющие уже статьи и опыт научной работы, которые имеют перспективу поступления в ординатуру, аспирантуру сразу шли туда после шестого курса. Остальные сначала поработать — научиться в первичном звене врачеванию», — заявила Скворцова.

По её словам, по сравнению с итогами 2017 года, в настоящее время снижен дефицит врачей на 10 тыс — с 35 тыс., до 25 тыс. Также снижен на 12 тыс. дефицит среднего персонала — было 142 тыс., сейчас 130 тыс.«Если говорить о том, сколько клиницистов выпускается, лечебников, педиатров, стоматологов, то аккредитовано по прошлому году 35 тыс. человек», — отметила она.