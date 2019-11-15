Токио, , 11:17 — REGNUM Игры серии Yakuza впервые выйдут на консоли Xbox One. Об этом сообщалось в ролике на YouTube-канале SegaAmerica 14 ноября.

На Xbox One можно будет поиграть в Yakuza 0, Yakuza Kiwami и Yakuza Kiwami 2. Релиз всех трёх проектов состоится в начале 2020 года.

Напомним, Yakuza — это серия японских приключенческих игр, издаваемая компанией Sega. Франшиза насчитывает более десяти проектов.

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