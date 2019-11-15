Пекин, , 05:53 — REGNUM Власти Китая с 2016 года закрыли более 5 тыс. вебсайтов и 20 тыс. аккаунтов в интернете и 16 тыс. онлайн-групп, которые претворялись официальными представительствами в интернете различных органов власти, сообщает 14 ноября агентство Синьхуа.

Кампания коснулась вебсайтов, групп и интернет-аккаунтов, которые использовали такие слова как «центральный», «Китай», «национальный» и «всекитайский» в своем названии, но не имели никакого отношения к каким-либо официально-зарегистрированным организациями.

Часть из этих ресурсов просто не соответствовала минимально приемлемым кондициям, а потому была легко отличима от настоящих, часть почти точь-в-точь повторяла оригиналы, а часть и вовсе занималась мошенничеством.

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