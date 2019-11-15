Колпашевский р-н, 15 ноября 2019, 03:42 — REGNUM Томская судоходная компания приостановила работу паромной переправы через реку Обь в Колпашевском районе. Причина — погодные условия, сообщили ИА REGNUM в областной администрации.
По словам руководителя отдела ГО, ЧС и безопасности населения районной администрации Евгения Комарова, решение о приостановлении работы паромной переправы принято в связи с понижением температуры и увеличением ледяных полей, движущихся по Оби в районе Колпашева.
«Работа парома приостановлена до окончательного установления ледяного покрова», — подчеркнул Комаров.
Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября томичей предупредили о значительном похолодании в ближайшие дни.
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