Колпашевский р-н, , 03:42 — REGNUM Томская судоходная компания приостановила работу паромной переправы через реку Обь в Колпашевском районе. Причина — погодные условия, сообщили ИА REGNUM в областной администрации.

По словам руководителя отдела ГО, ЧС и безопасности населения районной администрации Евгения Комарова, решение о приостановлении работы паромной переправы принято в связи с понижением температуры и увеличением ледяных полей, движущихся по Оби в районе Колпашева.

«Работа парома приостановлена до окончательного установления ледяного покрова», — подчеркнул Комаров.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября томичей предупредили о значительном похолодании в ближайшие дни.

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