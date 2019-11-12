Томск, , 07:52 — REGNUM По прогнозам синоптиков, в Томске в ближайшие дни температура воздуха может опуститься до — 20 °C.

Как сообщили ИА REGNUM 12 ноября в мэрии Тоска, в связи с ожидаемым значительным похолоданием глава города Иван Кляйн потребовал усилить работу дежурных и аварийных служб.

Коммунальщикам и аварийным службам поручено перейти на усиленный режим работы.

Также в Томске продолжится работа по очистке дорог и тротуаров от снега и наледи.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября градоначальник поручил коммунальным службам Томска усилить работу по разметанию заездных карманов и остановок от снега и скалыванию наледи.

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