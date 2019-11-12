Томск, 12 ноября 2019, 07:52 — REGNUM По прогнозам синоптиков, в Томске в ближайшие дни температура воздуха может опуститься до — 20 °C.
Как сообщили ИА REGNUM 12 ноября в мэрии Тоска, в связи с ожидаемым значительным похолоданием глава города Иван Кляйн потребовал усилить работу дежурных и аварийных служб.
Коммунальщикам и аварийным службам поручено перейти на усиленный режим работы.
Также в Томске продолжится работа по очистке дорог и тротуаров от снега и наледи.
Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября градоначальник поручил коммунальным службам Томска усилить работу по разметанию заездных карманов и остановок от снега и скалыванию наледи.
Читайте ранее в этом сюжете: Скалывают и плавят: в Томске борются с наледью