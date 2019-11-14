Копенгаген, , 22:19 — REGNUM Более 40 тысяч датчан страдают от ожирения, и в 2022 году оно вероятно будет признано болезнью в Дании. В настоящее время датчанам, имеющим такой диагноз, достаточно сложно получить лечение.

Дания всегда следовала рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, которая до настоящего времени также не признавала ожирение в качестве болезни. По мнению главы Датского союза по борьбе с неправильным питанием Лайлы Вальтер, если датское государство включит ожирение в список болезней, это будет действительно много значить для людей, страдающих от этого недуга. Об этом сообщает датское информационное агентство TV2.

«В настоящее время в Дании очень сложно получить необходимую медицинскую помощь при ожирении. Однако когда оно будет признано заболеванием, обеспечивать гражданам лечение будут обязаны как муниципалитеты, так и регионы страны», — отметила Вальтер.