Екатеринбург, , 21:34 — REGNUM Изменение транспортной схемы в Екатеринбурге будут обсуждать на закрытых совещаниях в мэрии. Об этом сообщает ЕАН.

Как заявил агентству вице-мэр по транспорту Алексей Бубнов, было принято решение «закрыть» обсуждение от посторонних и СМИ.

Чиновник признался, что боится открыто дискутировать на тему транспортной реформы. Бубнов опасается, что в городе легко может вспыхнуть новый социальный взрыв.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге назначили сроки для транспортной реформы. Основная её часть пройдёт в 2020 и 2021 годах.

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