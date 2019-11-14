Москва, , 20:24 — REGNUM Полностью вернуть бицепсам эпатажного жителя Пятигорска Кирилла Терешина нормальный вид пока не удалось, сообщает 14 ноября Mash.

Уточняется, что половину синтола, который Терешин закачал в своё время в мышцы рук, удалить сразу не получилось: это придётся делать поэтапно.

Врачи, как сообщается, отметили, что «бодибилдер» довёл мышцы до воспаления, и если бы не операция, его жизнь «оказалась бы под угрозой».

Напомним, Терешин «прославился» после участия два года назад в телепрограмме «Пусть говорят», куда его пригласили из-за искусственных бицепсов. На днях его прооперировали в московской клинике.

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