Ирвайн, США, , 18:59 — REGNUM Директор проекта видеоигры Diablo IV Луис Баррига признался, что в компании Blizzard испытывают те же опасения по поводу лута (игровой добычи), кооторые высказывают поклонники серии. Об этом 14 ноября сообщил журнал PC Gamer.

«Мы хотим, чтобы вы знали, что у нас ведутся те же разговоры о вещах и характеристиках, что и у вас», — сказал Баррига, добавив, что разработчики читают все обсуждения, которые фанаты ведут в сети. Менеджер Blizzard сообщил, что создатели игры знают: есть одна «особо горячая» тема, которая периодически проскакивает в беседах.

К сожалению, Баррига не уточнил, о какой именно теме идет речь, однако издание предположило, что оно может идти о луте, его сложности и влиянии на сборки сетов, или же о микротранзакциях в предстоящей игре.

Напомним, Diablo IV была анонсирована Blizzard на прошедшем 1и 2 ноября в Анахайме (штат Калифорния, США) фестивале BlizzCon. Ранее ИА REGNUM сообщило, что в игре появятся «косметические» микротранзакции.

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