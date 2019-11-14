Симферополь, , 17:17 — REGNUM К поискам пропавшей в Крыму шестилетней девочки подключили два самолёта. Об этом корреспондент ИА REGNUM сообщили 14 ноября в поисково-спасательном отряде «Liza Alert».

«Зона поисков пропавшего ребёнка была расширена. Вместо вертолёта решили привлечь два легкомоторных самолёта, полёты начались после обеда», — отметили в отряде.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму возбудили уголовное дело по факту исчезновения шестилетней Дарьи П. Её отец сообщил в правоохранительные органы, что ушёл 12 ноября по делам и оставил ребёнка одного, после возвращения, по его словам, дверь была открыта, а дочери не было дома.

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