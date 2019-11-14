Сеул, 14 ноября 2019, 19:11 — REGNUM Разработчики из Pearl Abyss показали первый трейлер своей новой MMORPG (массовой многопользовательской ролевой игры) Crimson Desert. Ролик вышел на официальном YouTube-канале проекта 13 ноября.
Сообщается, что Crimson Desert выйдет на PC, PS4 и Xbox One. Дата релиза пока неизвестна.
Напомним, южнокорейская компания Pearl Abyss наиболее известна как разработчик популярной многопользовательской игры Black Desert. Её релиз состоялся в 2014 году.
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