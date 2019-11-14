Стокгольм, , 19:21 — REGNUM Персонаж игрока в Crusader Kings 3 может стать алкоголиком из-за неправильных действий со стороны геймера. Об этом сообщил портал PCGamesN 13 ноября.

В Crusader Kings 3 у каждого правителя будут свои уникальные черты характера. Если игрок будет совершать действия, противоречащие личности персонажа, это может привести к неожиданным последствиям. Например, правитель может пристраститься к алкоголю или беспорядочным половым связям.

Напомним, Crusader Kings 3 — это глобальная стратегия от шведской компании Paradox Interactive. Релиз проекта запланирован на 2020 год.

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