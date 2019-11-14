Москва, , 16:40 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский увязывает трагедии в учебных заведениях, в частности, стрельбу в Благовещенске с бездеятельностью Минпросвещения, передает корреспондент ИА REGNUM 14 ноября.

«Чтобы остановить это, можно предпринимать разные меры: повышать уровень безопасности в школах, включать психологов в штат учебных заведений, работать с родителями. Но главная причина в том, что не дорабатывает Минпросвещения», — полагает Жириновский.

Он напомнил, что депутаты много раз предлагали, как улучшить климат в российских школах — нужно привлекать на работу больше мужчин.

«Женщины при всем желании не могут заменить мужскую часть воспитания. Для мальчика только другой мужчина может стать авторитетом, заставить испытывать пиетет. Мужчина может лучше почувствовать перемену в поведении мальчиков в переходном возрасте», — рассуждает парламентарий.

К работе в школах можно привлекать отставных офицеров, считает Жириновский.

«Большинство из них в возрасте 35−55 лет — это самый расцвет жизни, у них высшее образование, богатый жизненный опыт. И сами они рады были бы вторую часть жизни посвятить передаче опыта новым поколениям», — рассуждает он.