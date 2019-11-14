Санкт-Петербург, , 16:24 — REGNUM Туристические круизы по Балтике на пароме «Принцесса Анастасия» (Princess Anastasia) в период с 14 по 20 ноября отменены. Об этом сообщил российский оператор парома Moby SPL.

Сегодня паром ушел в рейс из Петербурга в Хельсинки, после чего пассажирское судно будет находиться на внеплановом ремонте.

Те, кто успел приобрести билеты, смогут совершить путешествие в декабре 2019 года или в сезоне 2020 года без дополнительной оплаты.

Напомним, СМИ сообщали, что 6 ноября паром «Принцесса Анастасия», шедший из Стокгольма в Хельсинки, а затем в Санкт-Петербург, якобы наскочил на мель возле острова Лидингё в Швеции. В тот момент на борту находилось 1065 человек. Судно вернулось в порт шведской столицы.

Читайте также: Российский паром сел на мель возле шведского острова Лидингё

В компании MOBY SPL эту информацию опровергли, заявив, что вернуться в порт Стокгольма парому пришлось в связи с временными перебоями в системе электропитания на борту парома и перезапуском генератора.

Специалисты проверили работу бортовых систем, после чего «Принцесса Анастасия» продолжила движение по маршруту.

Читайте ранее в этом сюжете: Российский паром покинул порт Стокгольма